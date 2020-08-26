AA

Mollaahmet Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Burhan, Nurettin, Nizamettin, Turan, Necdet, Kıyasettin ve Meşure K. yaralandı.

Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan Burhan (31) ve Nurettin K. (41) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edilen diğer yaralılardan Nizamettin ve Turan K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaya ilişkin Abdullah, Recep, Saim, Emrah ve Sulhattin K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri, söz konusu mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerin önünde güvenlik önlemi aldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.