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Erzurum'da alışverişe çıkan kadınlara jandarmadan "8 Mart" sürprizi

Erzurum'da kadın jandarma personeli, açtıkları stant ile alışveriş merkezine gelen kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayıp karanfil verdi.

Erzurum'da alışverişe çıkan kadınlara jandarmadan
AA

İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleşen program kapsamında, Yakutiye ilçesindeki bir alışveriş merkezinde stant kurdu.

Alışveriş merkezine gelen kadınlar ve mağazalardaki çalışan kadınlar ile sohbet eden personel, organizasyondan haberdar olmayan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, karanfil verdi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üst Çavuş Tuğba Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit aileleri ve şehit eşleri başta olmak üzere hayata can veren bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Açtıkları stant ile jandarmada görevli kadın astsubayların nerelerde görev yaptıklarını göstermek istediklerini ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Bizler hem trafik, hem arama kurtarma, hem de asayiş olmak üzere erkek personelin görev yaptığı her alanda görev yapabiliyoruz. Bizler görevi yaparken sahaya çıktığımızda bizleri kendi ailelerinden biriymiş gibi karşılayan binlerce ailemiz oluyor. Evlerinde misafir ediyorlar, kendi evlatları gibi sarıp sarmalıyorlar. Bildiğiniz üzere bizim burada destanlaşmış bir Nene Hatun'umuz var. Türk kadınının gücünü destansı hale getiren bir şehirde bulunuyoruz. Nene Hatun bize en iyi örnek. Bunun haricinde yakın bir zamanda şehit düşmüş yarbayımız Songül Yakut ve şehit üst çavuş Esma Çevik var. Onların çalıştığı azim ve aşkla bizde onların arkasından aynı azim ve aşkla çalışmaya devam ediyoruz."

Jandarma ailesine katılmak isteyen gençlere aralarına katılmaları yönünde çağrıda bulunan Güven, gençlerle, jandarmaya katılmaları halinde bayrağa akıtılan kan ve vatan için aynı safta yer alacaklarını söyledi.

Standa gelen çocuklar ile de yakından ilgilenen kadın jandarma personeli, onlarla sohbet edip çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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