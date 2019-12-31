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Erzurum'da ambulans TIR'a çarptı! 3 sağlıkçı yaralandı

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde ambulansın kaza yapması sonucu 3 sağlık personeli yaralandı

Erzurum

Erzurum'un Hınıs ilçesinden Erzurum il merkezine hasta getiren Yusuf Sakarya idaresindeki 25 AJ 135 plakalı ambulans, görev dönüşü Ağrı-Erzurum kara yolunun Köprüköy ilçesi civarında sürücüsü henüz belirlenemeyen 33 ACA 033 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ambulansta sıkışan sürücü Sakarya'yı, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait Köprüköy ve Pasinler itfaiye ekipleri kurtardı.

Kazada, Sakarya ile ambulanstaki 112 Acil Servis görevlileri Ahmet Acar ve İslam Tekdemir yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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