Erzurum'da babası ve arkadaşını öldüren zanlı emniyet güçlerine teslim oldu

Erzurum'da babası ve arkadaşını öldüren zanlı emniyet güçlerine teslim oldu

Erzurum'da babası ve arkadaşını öldüren zanlı emniyet güçlerine teslim oldu Erzurum'un Pasinler ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan E.K., ilçe kırsalında piknik yapan babası ve babasının kadın arkadaşını av tüfeği ile öldürdü

Anadolu Ajansı Giriş: 31.08.2024 - 22:50 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:06 facebook

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