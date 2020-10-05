Erzurum'da bir kişi çok sayıda tarihi eser ile yakalandı

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçunu işlediği belirlenen bir kişinin Tortum ilçesindeki adresine operasyon düzenlendi.

Zanlının adresindeki aramalarda, 9 milimetre çapında 151 tabanca mermisi, Osmanlı dönemine ait 4 para, tarihi eser olduğu değerlendirilen 4 yüzük, 3 bıçak, 2 metal bilezik,1 metal aslan objesi, uç kısmında terazi bulunan 1 metal obje, kadın figürlü 1 metal obje, geyik figürlü 1 metal obje, 4 metal tarihi tava, 1 tarihi lamba, 4 küp ve testi, 2 Osmanlı tuğralı metal kaşık, 1 işlemeli vazo ve 1 metal matara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında Tortum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli işlemin sürdüğü belirtildi.