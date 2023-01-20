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Erzurum'da bulunan Afrika gri papağanı koruma altına alındı

Erzurum'da polisin operasyonuyla bulunan Afrika gri papağanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesince koruma altına alındı

Erzurum'da bulunan Afrika gri papağanı koruma altına alındı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce Erzurum'daki bir adrese yaptığı operasyonda, Jako diye bilinen Afrika gri papağanı buldu.

Papağanın bakım ve beslenme şartlarının kötü olduğunu ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) Belgesi'nin de bulunmadığını tespit eden ekipler, DKMP Erzurum Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

DKMP’de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ve biyolog Burak Çiftçi tarafından papağan koruma altına alındı.

Veteriner hekim Albayrak, özenle baktıkları Jako'nun ilk muayenesinde sağlık problemi ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Kuru yemiş, çekirdek ve elmayla beslenen papağanı en kısa sürede uygun hayvanat bahçesine teslim edeceklerini belirten Albayrak, "Jako, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince (IUCN) tehdit altındaki kırmızı listede yer alıyor.

Bu tür hayvanlara doğal ortamı dışında bakımı, nesillerini daha da tehlike altına sokmakta ve belki ilerleyen yıllarda doğal olan bu türleri yaşam alanlarında görmemizi imkansız hale getirecektir. Öncelikle bu türlerin aslında doğal yaşamlarında kalması bilinciyle hareket etmeliyiz. Onların evlerimizde değil, doğalarında yaşamaları daha iyi."

Albayrak, bu türdeki papağanın CİTES kapsamında izin belgesi ve gerekli evrak olmadan bakımının yasak olduğunu hatırlattı.

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