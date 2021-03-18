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Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi

Erzurum'da şehit yakınları ile gaziler için Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni yapıldı.

Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi
AA

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, törende yaptığı konuşmada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünde şehit ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu belirtti.

Vatanın bölünmez bütünlüğüne göz dikenlerin tarih boyunca var olduğunu ifade eden Özgödek, şöyle konuştu:

"Bir vatanperver olarak bu vatana göz dikenlere karşı vermemiz gereken mücadeleyi, bugüne kadar şehitlerimiz ve gazilerimiz canları pahasına yürüttü. Şehitlerimizin bize bıraktığı bu görevi, bundan sonra biz yerine getireceğiz. Şehitlerimize ve gazilerimize şükran borçluyuz. Erzurum'da 229 şehidimiz ve 410 gazimiz var. Bu bizim geleceğe olan bakışımızın, inancımızın daha güçlü olmasını sağlıyor."

Şırnak'ta 4 Nisan 2017'de teröristlerin önceden araziye yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan Abubekir Durmuş ise aldığı övünç madalyasıyla büyük mutluluk yaşadığını anlattı.

Gazi Durmuş'un babası Şefik Durmuş da oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından törene katılan gazi ve şehit yakınlarına madalya ile beratları teslim edildi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Fevzi Polat, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Arslan, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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