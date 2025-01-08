Erzurum'da evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 08.01.2025 - 20:27 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:27
İlçeye bağlı kırsal Kümbet Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, M.T'nin (61) öldüğünü belirledi.
M.T'nin cansız bedeni incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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