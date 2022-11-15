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Erzurum'da evini yakan kişiyi ekipler son anda kurtardı

Erzurum'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi, yalnız olduğu sırada evini yaktı. Yangına müdahale eden ekipler, yerde baygın halde yatan adamı kurtardı

Erzurum'da evini yakan kişiyi ekipler son anda kurtardı
Evini yakan kişiyi ekipler son anda kurtardı
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AA

Erzurum'da evini ateşe veren kişiyi itfaiye ve polis ekipleri kurtardı. Yenişehir semti Adnan Menderes Mahallesi 69. Sokak'taki Pehlivanlı Apartmanı'nın 4. katında oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Nurullah Durmaz, evde kimsenin olmadığı sırada evi ateşe vererek kapısını kilitledi.

Komşularının ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bina çevresinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Binanın doğalgaz ve elektriği kesildi.

AA'nın haberine göre; yangına müdahale eden ekipler, kapıyı kırarak Durmaz'ın bulunduğu daireye girdi. Yerde baygın yatan Durmaz, ekiplerce alevlerin arasından alınarak olay yerine çağrılan ambulansla Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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