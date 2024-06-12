Erzurum'da FETÖ'ye üye kazandırmaya çalıştığı öne sürülen doktor tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihabrat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, kentte üniversitede okuyan irtibatlı oldukları öğrencileri söz konusu terör örgütüne kazandırmaya çalıştıkları, yurt dışı veya yurt içinde faaliyet gösteren örgüt üyelerince gönderilen paralarla öğrencilere örgüt adına maddi yardımda bulundukları, 15 Temmuz darbe girişimi davalarından dolayı kentte hükümlü olarak cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin ailelerinin Erzurum'a ziyarete geldiklerinde ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını karşıladıklarını tespit ettikleri doktorlar A.Ç.T. ve S.N.T'yi takibe aldı.