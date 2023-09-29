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        Haberler Gündem Erzurum'da göçmen kaçakçısı 4 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Erzurum'da göçmen kaçakçısı 4 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Karayazı ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 22:03 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:03
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        Erzurum'da göçmen kaçakçısı 4 zanlı tutuklandı
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        Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayazı ilçesinde örgütlü olarak İran, Van ve Erzurum illeri arasında göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 örgüt üyesi gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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