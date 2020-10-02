Erzurum'da hayvan hırsızlığına karıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Kurtuluş Mahallesi'nde Çetin Kahriman'a ait ahırdan 10 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine başlatılan çalışmalarda, yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonrası yakalanan Feyzullah A, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemleri sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüpheli, "hırsızlık" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin, savcılıktaki ifadesinde, "Güvenlik kamera kayıtlarındaki araç içerisinde yer alan kişi benim ancak olay yerine yakın yerde yürüdüğü görülen kişi ben değilim. Şeker hastalığım bulunduğundan ara sıra gece de olsa dışarı çıkıp yürürüm. Söz konusu büyükbaş hayvanları ben çalmadım, ahıra da ben girmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dediği öğrenildi.

Feyzullah A'nın sulh ceza hakimliğinde de emniyet ve savcılıktaki ifadelerini yineleyerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtildi.