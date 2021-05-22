Erzurum'da horoz dövüştüren ve kısıtlamayı ihlal edenlere 30 bin 488 lira ceza

AA

Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandilli Mahallesi'nde horoz dövüştürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi ile söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüşü yaptıranları suçüstü yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen yaralı iki horozun sahibi G.S. ve E.K'ye 12 bin 488 lira ceza uygulayan ekipler, söz konusu alanda bulunan 12 kişiye de kısıtlama kurallarını ihlal etmekten toplam 18 bin lira ceza kesti.