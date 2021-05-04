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Erzurum'da ihtiyaç sahibi 322 öğrencinin ailesine ramazan yardımı yapıldı

Erzurum'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ebu İshak Vakfı işbirliğinde ihtiyaç sahibi 322 öğrencinin ailesine gıda yardımında bulunuldu.

Erzurum'da ihtiyaç sahibi 322 öğrencinin ailesine ramazan yardımı yapıldı
AA

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı farklılıklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında Erzurum'da, 9 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören fakat maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin aileleri için gıda kolileri hazırlandı.

Ebu İshak Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince yardımlar aileler ulaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı olduğunu, bu sebeple Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören, sosyal ve ekonomik durumu müsait olmayan öğrenci velilerine ramazan kolisi hazırlandığını söyledi.

Meslek liselerinin salgın sürecinde gerek maske üretimi gerekse diğer hususlarda başarılı bir sınav verdiğini belirten Kaygusuz, bu okullarda öğrenim gören öğrencileri ve ailelerini ramazanın ruhuna uygun olarak bir nebze de olsa sevindirmek istediklerini dile getirdi.

Kaygusuz, söz konusu yardım organizasyonuna destek ve yardımlarını esirgemeyen Ebu İshak Vakfı yöneticilerine de teşekkür etti.

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