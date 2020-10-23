Erzurum'da iki mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Doğuma bir hafta kala yaptığı şey şoke etti!

AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Süleymanlı ve Çatak mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca iki mahallenin 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, bu süreçte mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, son dönemde, bu mahallede yaşayanlarla temas eden vatandaşların da İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması istendi.

İlçenin Nüğürcük Mahallesi de bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 hafta karantinaya alınmıştı.