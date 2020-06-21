Erzurum'da kaybolan kadın 10 saat sonra bulundu

AA

Narman ilçesinin Başkale mahallesinde, dün saat 18.00 sıralarında evinden ayrılan ve akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Alptekin'den haber alamayan ailesi, jandarma ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verdi.Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımdaki mahallede, sağanak yağmura rağmen çalışma yapan ekipler, hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü bölgede, mahalle sakinlerinin de desteğiyle kadının bulunması için çaba gösterdi.İl Jandarma Komutanlığından arama kurtarma köpeğinin de katıldığı aramada, yaşlı kadın 10 saat süren çalışmalar sonucu Yonca tarlasında bitkin bir halde bulundu.Alptekin, mahalleye gelen 112 ekiplerince gözlem altında tutulmak üzere Narman Devlet Hastanesine götürüldü.