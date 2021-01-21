BB Erzurumspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1-1 berabere kaldı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 31. dakikasında Erzurumspor, Emrah Başsan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakikayı da önde tamamladı. Alanyaspor 57. dakikada Bakasetas'la gol buldu ve skora denge geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da 1 puana razı oldu. Öte yandan Tzavellas 90+1. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından BB Erzurumspor 20. haftayı 17, Alanyaspor 31 puanla kapattı.

MAÇIN DAKİKALARI

22. dakikada Berkan defansın arkasına göndermek istedi ancak Erzurumspor savunmasında Teikeu topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Tzavellas kendi yarı alanından rakip savunmanın arkasına göndermek istedi ancak Teikeu yine dikkatli topun geçmesine izin vermedi.

31. dakikada hızlı gelişen Erzurumspor atağında sağ kanattan topu getiren Cenk Ahmet, en soldaki Emrah'ı gördü, onun bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 1-0

44. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Salih kaleyi düşündü, savunmadan seken top Szumski'de kaldı.

BB Erzurumspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

50. dakikada Bakasetas'ın kullandığı ikinci kornerde savunma topu uzaklaştırdı, Davidson ceza alanı dışından şansını denedi ancak vuruşu zayıf top kalecide kaldı.

57. dakikada Bakasetas, Aatif'in kaptırdığı topla ceza yayı üzerinde buluştu, vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi. 1-1

62. dakikada Davidson sol kanattan çizgiye indi ceza alanında içeriye çevirdiği top kaleci Szumski'den sekti boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

75. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson çizgiye kadar inip ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topu savunma son anda kornere gönderdi.

80. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Babacar, iki oyuncudan topu kurtardıktan sonra kaleyi düşündü ancak vuruşunda çerçeveyi bulamadı.