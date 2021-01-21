Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBB Erzurumspor
ABONE OL

BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

BB Erzurumspor - Alanyaspor maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! BB Erzurumspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1-1 berabere kaldı. Emrah Basşan'la 1-0 öne geçen ev sahibi ekip Bakasetas'ın golüne engel olamayınca 1 puanla yetindi. Öte yandan Tzavellas 90+1. dakikada kırmızı kart gördü

BB Erzurumspor: 1 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

BB Erzurumspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1-1 berabere kaldı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 31. dakikasında Erzurumspor, Emrah Başsan'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakikayı da önde tamamladı. Alanyaspor 57. dakikada Bakasetas'la gol buldu ve skora denge geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da 1 puana razı oldu. Öte yandan Tzavellas 90+1. dakikada kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından BB Erzurumspor 20. haftayı 17, Alanyaspor 31 puanla kapattı.

MAÇIN DAKİKALARI

22. dakikada Berkan defansın arkasına göndermek istedi ancak Erzurumspor savunmasında Teikeu topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Tzavellas kendi yarı alanından rakip savunmanın arkasına göndermek istedi ancak Teikeu yine dikkatli topun geçmesine izin vermedi.

31. dakikada hızlı gelişen Erzurumspor atağında sağ kanattan topu getiren Cenk Ahmet, en soldaki Emrah'ı gördü, onun bekletmeden vuruşunda top filelere gitti. 1-0

44. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Salih kaleyi düşündü, savunmadan seken top Szumski'de kaldı.

BB Erzurumspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

50. dakikada Bakasetas'ın kullandığı ikinci kornerde savunma topu uzaklaştırdı, Davidson ceza alanı dışından şansını denedi ancak vuruşu zayıf top kalecide kaldı.

57. dakikada Bakasetas, Aatif'in kaptırdığı topla ceza yayı üzerinde buluştu, vuruşunda topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi. 1-1

62. dakikada Davidson sol kanattan çizgiye indi ceza alanında içeriye çevirdiği top kaleci Szumski'den sekti boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

75. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Davidson çizgiye kadar inip ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topu savunma son anda kornere gönderdi.

80. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Babacar, iki oyuncudan topu kurtardıktan sonra kaleyi düşündü ancak vuruşunda çerçeveyi bulamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fatih Karagümrük: 1 - Beşiktaş: 4 | MAÇ SONUCU
FUTBOLKartal gümbür gümbür!
Sivasspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
FUTBOLBulut'un 11'i belli oldu
FLAŞ GELİŞME! Beşiktaş Hulk ile masada! Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi!
FUTBOLBeşiktaş'ta son dakika! Hulk...
İLK 11 BELLİ OLDU! Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLKararını verdi!
SICAK GELİŞMELER! Falcao ve İrfan Can'da son durum! Galatasaray'da son dakika transfer haberleri
FUTBOLGalatasaray'da bombalar patlayacak!
Sivasspor, Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i! Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Sivas FB maçı hava kaç derece
FUTBOLFenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanında
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri!
FUTBOLAhmet Nur Çebi'den transfer sözleri!
Halil Dervişoğlu adım adım Galatasaray'a - Transfer haberleri
FUTBOLAdım adım Galatasaray'a!
Göztepe'de Guilherme takımdan ayrıldı
FUTBOLGuilherme, Göztepe'den ayrıldı
Rıdvan Yılmaz'dan üst üste 2. asist
FUTBOLRıdvan'dan üst üste 2. asist