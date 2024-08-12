Erzurum'da "Kent Estetik Kurulu" oluşturuldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kent Estetik Kurulu" oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kent Estetik Kurulu’nda, büyükşehir belediyesinin meclis üyesi, teknik yöneticileri, üniversitelerin ve ilçe belediyelerin temsilcileri ile konuyla ilgili meslek odalarının temsilcileri yer alıyor.

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda, kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması, nitelikli mimarinin uygulanması ve estetik çözümlere ulaşılması amacıyla oluşturulan kurul, şehrin mimari projelerinde de söz sahibi olacak.