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        Haberler Gündem Erzurum'da kriko kayınca aracının altında kalan kişi öldü - Güncel haberler

        Erzurum'da kriko kayınca aracının altında kalan kişi öldü

        Erzurum'da tamir etmek için krikoyla kaldırdığı aracının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 23:18 Güncelleme: 28.01.2025 - 23:24
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        Kriko kayınca aracının altında kalarak öldü
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        Yakutiye ilçesi Altınbulak Mahallesi'nde Kemal Karadaş (55), tamir etmek için aracını kriko ile kaldırıp altına girdi.

        Krikonun kayması sonucu Karadaş, aracının altında kaldı.

        Yakınlarının durumu fark etmesiyle mahalle sakinlerinin de yardımıyla aracın altından çıkarılan ve ağır yaralanan Karadaş, Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karadaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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