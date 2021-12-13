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Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, otomobilin şarampole devrildiği kazada, sürücü Nizamettin Yalvaç (57), kardeşi Cemalettin Yalvaç (53) ile Yaren Güneş (13) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Erzurum'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 3 yaralı
DHA

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kavurmaçukuru köyü yakınlarında meydana geldi. Dağyurdu köyünden Aşkale ilçesine giden Nizamettin Yalvaç yönetimindeki 25 LT 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören köylüler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü Yalvaç, kardeşi Cemalettin Yalvaç ve Yaren Güneş hayatını kaybetti. Zülküf, Berat ve Furkan Güneş ise yaralandı. Yaralılar kara ve hava ambulansıyla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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