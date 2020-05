Erzurum'da polis ve jandarmanın duygulandıran Anneler Günü ziyaretleri

AA

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, kentteki bazı şehit anneleri ile eşlerinin evlerine giderek Anneler Günü'nü kutladı.Ziyaretlerde, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ile eşinin selamını ileten polisler, şehit ailelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde, şehit anneleri ile eşleri bu özel günde kendilerini unutmayan polislere teşekkür etti.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şehit anneleri ve 100 yaşını geçen asırlık çınarları ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.Ekipler, asırlık bir anneye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Erzurum Valisi Okay Memiş'in selamını ilettikten sonra İçişleri Bakanlığınca gönderilen mektubu okuyup teslim etti.Annelere ziyaretlerde Türk bayrağı ve çeşitli hediye verip evde kalmaları için hatırlatma da yapan ekipler, ihtiyaç duydukları her an kendilerini aramalarını istedi.Gözyaşlarını tutamayan anneler de kendilerinin ziyaret edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.