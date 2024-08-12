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        Erzurum'da 2 kırsal mahallede sel: Evler ve ekili araziler zarar gördü

        Erzurum'un Horasan ilçesinde etkisini gösteren sağanak, sele dönüştü. Derelerin taştığı, su baskınlarının yaşandığı 2 kırsal mahalledeki evler, ahırlar ve ekili araziler zarar gördü. Sele kapılan bir çoban son anda kurtarılırken 2 eşek öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 04:37 Güncelleme: 12.08.2024 - 04:46
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        Erzurum'da sel 2 mahalleyi vurdu
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde iki kırsal mahallede etkili olan sel, ev, ahır ve ekili arazilere zarar verdi, bir çoban sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

        İlçenin İğdeli ve Hacıhalil mahallelerinde akşama doğru başlayan sağanak, sele dönüşünce bölgedeki dereler taştı, su baskınları yaşandı.

        ÇOBAN, SEL SULARINDAN SON ANDA KURTARILDI

        İğdeli Mahallesi'ndeki çoban Haydar Torol ise evinden çıktığı sırada kapıldığı sel sularından abisinin yardımıyla son anda kurtarıldı, tedavi edilmek üzere Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sel nedeniyle İğdeli'deki çoban Torol'a ait evin yanı sıra iki köydeki bazı ekili tarım arazileri ve ahırları su bastı, sel sularına kapılan 2 eşek öldü.

        AA'nın haberine göre; İğdeli Mahallesi Muhtarı Sena Aras, çoban Torol'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, yetkililerden bölgede dere ıslahı çalışmalarının yapılmasını istedi.

        SELİN GELİŞ ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan selin geliş anının cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği bir görüntüde, suya kapılan eşekleri fark eden çocukların ağladığı yer alıyor.

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        #Son dakika haberler
        #Erzurum
        #Horasan
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