Erzurum'da sel 2 mahalleyi vurdu

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki kırsal mahallede etkili olan sel, ev, ahır ve ekili arazilere zarar verdi, bir çoban sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

İlçenin İğdeli ve Hacıhalil mahallelerinde akşama doğru başlayan sağanak, sele dönüşünce bölgedeki dereler taştı, su baskınları yaşandı.

ÇOBAN, SEL SULARINDAN SON ANDA KURTARILDI

İğdeli Mahallesi'ndeki çoban Haydar Torol ise evinden çıktığı sırada kapıldığı sel sularından abisinin yardımıyla son anda kurtarıldı, tedavi edilmek üzere Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sel nedeniyle İğdeli'deki çoban Torol'a ait evin yanı sıra iki köydeki bazı ekili tarım arazileri ve ahırları su bastı, sel sularına kapılan 2 eşek öldü.