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Erzurum'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Erzurum'un Oltu ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, bir mahallede ise ağaçlar devirdi

Erzurum
AA / HABERTURK.COM

Erzurum'un Oltu ilçesinde şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, bir mahallede ise ağaçlar devirdi.

Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısında bulunduğu kentte şiddetli rüzgar nedeniyle Oltu ilçe merkezinde ve Gökçedere Mahallesi'nde bazı evlerin çatıları uçarken, kopan çatı o esnada bahçe işleriyle uğraşan Nadi Yılmaz ve eşi Nurten Yılmaz'a isabet ederek çiftin yaralanmalarına sebep oldu.

Yılmaz çifti, Oltu Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Özdere ve Tutmaç mahallelerinde de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar trafikte aksamalara neden oldu.

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