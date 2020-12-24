Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

AA

Erzurum'un Hınıs ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hınıs-Varto kara yolunda şüphelendikleri iki aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Ekipler, araçlarda yaptıkları aramada Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çeşitli çap ve ebatlarda 31 gümüş madalyon, 2 gümüş heykel ile 4 gümüş sikke ele geçirdi.

Ele geçirilen objeler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi, araçlarda bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.