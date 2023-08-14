Erzurum'da Taş Eserler Açık Hava Müzesi açılış için gün sayıyor

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Burada yapılacak akademik çalışmalar tamamlandığında belki de farklı bir tarihi durum ortaya çıkacak. Dolayısıyla buradan ciddi anlamda akademik olarak çalışmalar, makaleler, yüksek lisans ve doktora tezleri de çıkacaktır" şeklinde konuştu.