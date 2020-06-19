Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda Kazım Karabekir Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor maçında görevli yaklaşık 25 personel statta Kovid-19 testinden geçti.

Maçta görevli tüm personelin Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehir maçında görev alacak personel ile stat çalışanlarının Kovid-19 testi yaptırdığını belirterek, "Futbola dönüş protokolü kapsamında Sağlık Bakanlığı ve TFF ortak hareket ediyoruz. Personelimizin test sonuçları negatif çıktı. Bu da bizleri sevindirdi." diye konuştu.