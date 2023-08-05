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        Haberler Gündem Erzurum'da TIR'ın askeri araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Erzurum'da TIR'ın askeri araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Erzurum'un Horasan ilçesinde TIR'ın askeri araca arkadan çarpması sonucu 4'ü güvenlik görevlisi 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 01:48
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        Erzurum'da TIR askeri araca çarptı: 5 yaralı
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        Eleşkirt-Horasan kara yolu üzerinde seyir halindeki askeri araca, aynı yönde seyreden M.B.S'nin kullandığı TIR çarptı.

        Kazada tır sürücüsü M.B.S. ile askeri araçta bulunan 1 güvenlik korucusu ve 3 askeri personel hafif yaralandı.

        İhbar üzerine belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılardan 3 askeri personel ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne, güvenlik korucusu ile hafif yaralı TIR sürücüsü M.B.S. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hafif yaralı TIR sürücüsü hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Horasan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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