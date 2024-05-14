Erzurum'da tırla hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
Erzurum'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Erzurum'da Ömer D. idaresindeki tır, Kuzey Çevre Yolu Kahramanlar Mahallesi yol ayrımında Faik Ü'nün kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Mezlin Ü, Edanur Ü. ve Erhan Ü. yaralandı.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mezlin ve Edanur Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.