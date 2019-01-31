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Erzurum'da, Kayağın İpek Yolu Destinasyon Yönetim Organizasyonu tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali başladı.
Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresinin destekleriyle Uzundere ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Emrah Özbey Buz Tırmanış Festivali'ne, Rusya, Fransa, İtalya, İspanya, Azerbaycan başta olmak üzere 10 ülkeden 128 dağcı ve ekstrem sporcusu katıldı.
Üniversite öğrencilerinin de yer aldığı festivale katılan sporcular, ilçedeki dağlık alanlarda yer alan vadilerdeki şelalelerin donmasıyla oluşan ve uzunluğu 22, 110, 120 ve 130 metre olan buz sarkıtlarının yer aldığı 4 farklı rotada tırmanış yaptı. Tırmanış yapan sporcular zirveye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti.
Dağcıların özellikle ilçenin Cevizli köyündeki bir şelalelerin donmasıyla oluşan buz sarkıtlarına tırmanması renkli görüntüler oluşturdu.
UMKE ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de tırmanışın gerçekleştiği güzergahlarda hazır bulunduğu etkinlik 5 gün sürecek.
"DONAN ŞELALELER ALTERNATİF KIŞ SPORLARI İÇİN GÜZEL SEÇENEK"
Festival koordinatörü Çetin Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl festivalin 5'incisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Faaliyetin gerçekleşmesi için Erzurum'daki kamu kurum ve kuruluşlarının büyük destekleri olduğunu ifade eden Bayram, şöyle konuştu:
"Türkiye'de başka yerde yapılmayan bir festivaldeyiz. Festivale 5 yıl önce hayatını kaybeden dağcı arkadaşımız Emrah Özbey'in ismini verdik. Kendisinin bu festivalin başlamasında büyük destekleri olmuştu. Türkiye'de üniversite kulüplerinden çok ciddi bir katılım var. 10 ülkeden toplam 128 sporcu katıldı. Sporcular keşfettiğimiz 4 şelalenin donan sarkıtlarına tırmanıyor. Daha önceki organizasyonlarda tırmanışlara dünyaca ünlü isimler de katılmıştı. Bu faaliyeti önümüzdeki yıllara yaymak istiyoruz. Bölgemizde sadece kışın oluşan çok ciddi şelale altyapısı bulunmaktadır. Bu durum alternatif kış sporları için çok güzel seçenektir."
Bayram, tırmanış sırasında renkli görüntülerin oluştuğuna dikkati çekerek, aynı anda 4 noktada tırmanışların yapıldığını dile getirdi.
Tırmanış sporuna ilgi duyan üniversite öğrencilerini de etkinliğe getirdiklerini anlatan Bayram, "Sporcularımız yurt dışından gelen sporcularla kaynaşıyor ve onların tecrübelerinden faydalanıyor." diye konuştu.
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