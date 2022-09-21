UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek ve beraberindeki heyet daha sonra Erzurum’daki temaslar kapsamında KİGON YAPAY ZEKA şirketinin yönetim Kurulu Başkanı Houshng Ebrahimi-Manie, KİGON Teknik sorumluları Amir Ghods, Araz Nahçivan PFK yönetim kurulu başkan yardımcısı Sakit Rzayev ve KİGON Türkiye direktörü Kamuran Çakır’a Turnuvaya katılacak Avrupa takımları ile ilgili bilgi verdi.

Ayrıca UYAFA ile KİGON Yapay Zeka şirketi ile iş birliği konusunda, futbol sahalarına ve teknik konularla ilgili istişareler yapıldı.