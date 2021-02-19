Erzurum'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gusül (boy) abdesti nasıl alınır?

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Horasan ilçesindeki ev ve iş yerinde narkotik dedektör köpekleriyle yapılan aramada 1 kilo 345 gram kubar ve 250 gram reçine esrar ile 5 kilo 41 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Pasinler ve Narman ilçelerinde de aynı gün düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 32 gram sentetik uyuşturucu ile 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekiplerce yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Kentte jandarmanın, emniyet ve asayişin sağlanması ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.