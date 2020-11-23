Erzurum'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 10 zanlı tutuklandı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde, bazı kişilerin örgütlü olarak uyuşturucu madde ile silah ticareti yaptıkları bilgisi alınması üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, bu kişilerin faaliyetlerini takip edip irtibatlı oldukları zanlılarla bağlantısını tespit ettikten sonra söz konusu ilçelerdeki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 16 zanlının adreslerindeki aramalarda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, bu silahlara ait 1219 fişek, 14 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 bin 279 gram esrar ile 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.