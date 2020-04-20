Erzurum'da

AA

Valiliğin yürüttüğü çalışma kapsamında, salgının etkisinin azaltılması ve halk sağlığının korunması amacıyla kentteki meslek liselerinin ürettiği 100 bin maske, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince hane hane gezilerek vatandaşlara teslim ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftlüğü görevlilerinden oluşan 3'er kişilik 20 ekip, ilk etapta Yakutiye ilçesindeki Rabia Ana Mahallesi'nde maskeleri vatandaşlara teslim etti.

Dağıtım kapsamında, günde 20 bin adet maske vatandaşlara evlerinde dağıtılacak.

Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Rabia Ana Mahalle Muhtarı Celmaz Almaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte üretilen maskelerin ev ev gezilerek görevlilerce dağıtılacağını söyledi.

Salgının büyümemesi ve önlenmesi adına herkesin üstüne düşen görevi titizlikle uygulaması gerektiğini ifade eden Almaz, "Devletimiz çok güçlü ve büyüktür. Devletimiz gencinden yaşlısına maddi yetersizliği bulunan vatandaşlarımızdan çiftçisine kadar her kesime elini uzatarak destekliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız evinde kalsın ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın." dedi.

Almaz, salgın sürecinin elbette son bulacağını ve normal yaşama dönüleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu salgına bireysel olarak da dikkat etmemiz gerekiyor. Salgını birbirimize bulaştırırsak, salgının önüne geçilmesi ile sınırlandırılması zorlaşacak, Tedbirlere dikkat etmezsek bilmeden başkasının canına kastetmiş olacağız. Devlet ve devlet büyüklerimizin emeklerini heba etmememiz gerekiyor. Devletimiz bütün ekipleriyle vatandaşının emrindedir. Hepimiz el birliğiyle devletimizin kuralları ve tedbirleri çerçevesinde bu salgının yeneceğiz."