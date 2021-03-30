Erzurum'daki doğa harikası

AA

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) yapılan yazılı açıklamada, kurumlarınca "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı" kapsamında desteklenen projenin Tortum Belediyesince yürütüleceği aktarıldı.

İlçenin Söğütlü Mahallesi'nde yer alan göl üzerindeki 6 yüzen adayı kapsayan ve yaklaşık olarak 4,3 milyon liraya mal olacak proje bedelinin 1,5 milyon lirasının KUDAKA tarafından karşılanacağı ifade edilen açıklamada, projeye ilişkin KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider arasında protokol imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, protokol ile kent merkezine 54 kilometre uzaklıktaki yüzen adaların tanıtımına katkı verilmesi ve doğa harikası yüzen adaların turizme kazandırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Yüzen adaların bulunduğu alanda restoran, seyir terası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi çalışmalarını içeren proje ile yerli ve yabancı turistlere yüzen adaları görebilecekleri, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve keyifle zaman geçirebilecekleri sosyal bir alan sağlanacağı belirtildi.