Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigBB ErzurumsporErzurum'dan hakem hatalarına tepki - Spor HABERLERİ
ABONE OL

BB Erzurumspor'da hakem hatalarına tepki

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan yapılan "Tedirginiz" başlıklı açıklamada, "Maalesef aleyhimize hakem hataları devam etti" ifadeleri kullanıldı

Erzurum'dan hakem hatalarına tepki - Spor HABERLERİ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, Süper Lig'de oynadıkları bazı karşılaşmalarda hakem hatalarına maruz kaldıklarını, kalan maçlarda benzer hatalarla karşılaşmak istemediklerini bildirdi.

Mavi-beyazlı kulüpten 'tedirginiz' başlığıyla yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu başından bu yana bazı maçlarda hakem hataları ile karşı karşıya kalındığı öne sürüldü.

Açıklamada, "2020-2021 sezonunun başından beri bazı maçlarda yaşadığımız hatalara son İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarındaki hatalar da eklenince kulüp resmi sitesinden geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlamıştık. Ancak bu açıklamaya rağmen maalesef aleyhimize hakem hataları devam etti." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 36. haftasındaki Helenex Yeni Malatyaspor maçında da verilen kararların düşündürücü olduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beşiktaş maçındaki el pozisyonu sonrası oluşturulan zemin algısı bu maçta da yaşanan pozisyon da unutturulmaya çalışıldı. Oynadığımız Malatya maçında Ricardo Gomes ile 39. dakikada bulduğumuz nizami golün iptali, 90+2. dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinde düşürülen Elbasan Rashani ve hakem Ali Palabıyık'ın penaltı kararına rağmen VAR kararıyla iptal edilmesini anlamakta zorlanıyoruz."

Takımın iki yıl önce de hakem hataları nedeniyle ligden düştüğünün savunulduğu açıklamada, "Erzurumspor camiası hakem hatalarıyla ligden düştüğü iki yıl önceki sezonu hala unutmadı. Aynı şeyleri yaşama endişemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Futbol camiasından, bu konuda maçlarımızı hassasiyetle takip etmelerini rica ediyoruz. Ligin sonuna doğru tansiyonun yükseldiği, kalan haftalarda gitgide zorlaşan maçlarda benzer hataların yaşanmaması adına gerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gerekse Merkez Hakem Kurulu (MHK) nezdinde gerekenlerin yapılacağına inanmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Dakika Haberi - Avrupa Süper Ligi askıya alındı! Florentino Perez'den tepki çeken Türkiye açıklaması
FUTBOLTepki çeken Türkiye açıklaması
SEZON FİNALİ - Galatasaray - Trabzonspor maçı yazar yorumları - Spor HABERLERİ
FUTBOLSezon finali!
İbrahim Yıldız: Fatih Terim'in haline üzüldüm
FUTBOL"Fatih Terim'in haline üzüldüm"
Trabzonspor, son 8 maçtan 9 puan çıkardı
FUTBOLSon 8 maçta 9 puan
Serdar Ali Çelikler: Debelenme...
FUTBOL"Debelenme..."
6 KULÜP ÇEKİLDİ! Son Dakika Haberi - Avrupa Süper Ligi dağıldı - İstifa haberleri geliyor
FUTBOL6 kulüp çekildi
Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOLİstanbul'da kazanan çıkmadı!
SAKATLANDI! Son dakika: Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması - Spor Haberleri
FUTBOLBeşiktaş'tan Aboubakar açıklaması
Spor yazarları yorumladı! İşte Sivasspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları - Spor Haberleri
FUTBOL"Fenerbahçe ensene yapıştı ensene..."
Son Dakika: Avrupa Süper Ligi dağıldı: 10 kulüp ayrıldı - Spor Haberleri
FUTBOLThe End: 10 kulüp ayrıldı