"Doğanın bekçilerinin" kaçak avcılıkla mücadelesi yaban hayatı popülasyonunu artırdı

AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü görevlilerince Ağrı, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Kars, Ardahan ve Iğdır'da, dağlık ve ormanlık alanlara yerleştirilen 240 fotokapan ile yaban hayvanlarının ve yeni türlerin renkli dünyası ile popülasyonu hakkında bilgiler elde ediliyor.

Bölgede çeşitli alanlara bırakılan ısıya ve harekete duyarlı fotokapanlara; çengel boynuzlu dağ keçisi, tilki, ayı, kurt, vaşak, tavşan, yaban keçisi, keklik, atmaca ve kaya sansarı gibi çok sayıda farklı türün doğadaki yaşamından görüntülerin yanı sıra kaçak avcılar da takılıyor.Bölgenin biyoçeşitliliğini kayıt altına almak için yerleştirilen fotokapanların, belgeselleri aratmayan görüntüleri, yaban hayatının ve farklı türlerdeki hayvanların doğal yaşamının güzelliklerini de yansıtıyor.

Ekipler, çoğu zaman fotokapana takılan kaçak avcıları da kolluk kuvvetleriyle tespit ederek cezai işlemi uyguluyor.

- Fotokapanlar ile "Milli Parklar kamerayla doğayı izliyor" mesajı veriliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Ahmet Fehmi Yüksel, AA muhabirine, 8 ilde sorumluluk alanlarındaki çeşitli noktalara 240 fotokapan kurduklarını söyledi.

Kurulan fotokapanlar sayesinde "Milli Parklar Bölge Müdürlüğü kamerayla doğayı izliyor mesajı" verildiğini belirten Yüksel, "Bu fotokapanlara takılan görüntülerde hem kaçak avcılık yapanlara işlem yapmaktayız hem de envanter çalışmalarında kullanmaktayız. Aynı zamanda değişik türlerimiz var mı, bölgede popülasyon durumuz ne, onu da tespit etmekteyiz." dedi.

Yüksel, zaman zaman hava şartlarına göre drone ve özel dürbünler ile de koruma kontrol ve envanter çalışması gerçekleştirdiklerini aktardı.Teknolojiyi kullanarak yaban hayatını korumak için çalıştıklarını ifade eden Yüksel, "Gece görüşlü dürbünlerle termal kameralarla yaban hayatı izlemek için izin talebinde bulunduk, bunları hem envanter hem de koruma kontrol çalışmasında kullanacağız. Teknolojinin bütün nimetlerinden yaralanarak yaban hayatına hizmet ediyoruz." diye konuştu.

Yüksel, yaban hayatını koruma ve kontrol çalışmalarının sonuçlarının, hayvan popülasyonunun artmasıyla daha iyi anlaşıldığına işaret ederek, geçmiş yıllarda bölgede çengel boynuzlu dağ keçisinin görüntüleri ve sayılarının az olduğunu anlattı.

- Dağ keçisi, dağ horozu ve bozayı nüfusu arttı

Koruma ve kontrol faaliyetleri ile yaban hayatı popülasyonunda ciddi artış olduğuna dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:

"2020 yılının sonunda yaptığımız envanterde, binin üzerinde çengel boynuzlu dağ keçisi, 3 bin civarında dağ keçisi, 300 civarında dağ horozu ve 150 civarında da bozayı tespit ettik. Önceki yıllara göre bunların popülasyonunda ciddi artış var. Bu artışın sebebi ise kaçak avcılıkla olan mücadelemizin verimli meyveleri ve etkin korumadır. Bölgemizde nadir türleri koruyarak bölge ekonomisi ve turizmine katkı sunacağız."

Yüksel, Bölge Müdürlüğü olarak belirli dönemlerde fotokapanlardaki görüntüleri topladıklarını, söz konusu fotokapanların kaçak avcılıkla mücadelede de kendilerine önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.