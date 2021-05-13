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Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri yapıldı

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'daki şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehitlikleri ziyaret etti.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlik ziyaretleri yapıldı
AA

Erzurum'daki Kars Kapı Şehitliği'ne gelen aileler, vatan uğruna şehit olan evlat ve yakınları için Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti, gözyaşı döktü.

Ziyaret sonrası bazı şehit yakınları, görevliler ile kabirlerin bakımını yaptı.

- Erzincan

Erzincan'da da bayram namazından sonra Garnizon Şehitliği'ne gelen aileler, şehitler için dua etti.

Baba Mustafa Meriç, şehit oğluna bayram ziyaretine geldiğini belirterek, "Söyleyecek bir şey yok çünkü şu an burada sözün bittiği yerdeyiz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Oğlumun yüreklerimizdeki acısını ilk günkü gibi yaşıyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah. " ifadelerini kullandı.

- Kars

Kars Valisi ve Belediye Başkanı Vekili Türker Öksüz ve bazı şehit aileleri, Kars Garnizon Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Öksüz ve beraberindekiler ile aileler, şehitlikte dua etti, kabirlere karanfil bıraktı.

- Ardahan

Ardahan'da da şehit aileleri, yakınlarının şehitliklerini ziyaret ederek Kur'anı Kerim okudu.

Vali Hüseyin Öner de eşi Zehra Mine Öner ile şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Gazi ve şehit ailelerini unutmadıklarını belirten Vali Öner, bayramı şehit aileleriyle geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

- Iğdır

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim ile şehit aileleri, Asri Mezarlık'ta şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua okundu.

Vali Sarıibrahim, daha sonra güvenlik güçlerinin yaptığı denetimleri inceleyerek bayramlarını kutladı.

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