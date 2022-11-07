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Atatürk Üniversitesi Senatosu'ndan 'Togg' teşekkürü

DHA

Atatürk Üniversitesi Senatosu'ndan 'Togg' teşekkürü


ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Senatosu´ndan yapılan açıklamada, yerli otomobil Togg'un renklerinden birine Oltu ismi verildiği için teşekkür edildi. Açıklamada, "Değerli taşıyla meşhur ilçemizin ülkemizin vizyon projelerinden biri olan bir otomobilden fazlası Togg'la birlikte anılması, Oltu'nun tanıtımına ve marka değerine önemli katkı sağlayacaktır" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim günü düzenlenen törenle banttan indirilen yerli otomobil Togg'un renklerinden biri Oltu olarak belirlendi. Togg´un siyah rengine, Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkarılan ve başta tespih olmak üzere çeşitli takı ve süs eşyalarında kullanılan Oltu taşının renginden yola çıkılarak ilçenin isminin verilmesi, Erzurumluları sevindirdi. Atatürk Üniversitesi Senatosu, bu nedenle teşekkür mesajı yayımlandı. Senato mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Üretiliş fikrini, emrini ve nihayet varlığını Sayın Cumhurbaşkanımızdan, renklerini Anadolu´muzun eşsiz güzelliklerinin ilhamı ile alan yerli ve millî otomobilimiz Togg´un, tanıtım renklerinden birini de Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı şehir olan Erzurum´un Oltu´suna atfen alması, tüm Erzurumlu hemşehrilerimiz ve hassaten Atatürk Üniversitesi için büyük bir sevinç vesilesi olmuştur. Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını temsilen Oltu rengini alan ve diğer renkleri taşıyan yerli ve milli otomobilimizin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Değerli taşıyla meşhur ilçemizin ülkemizin vizyon projelerinden biri olan bir otomobilden fazlası Togg'la birlikte anılması, Oltu´nun tanıtımına ve marka değerine önemli katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla bu doğa rengini araştırıp, Togg'un tanıtım rengi olarak belirleyen tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Ayrıca Atatürk Üniversitesi ailesi olarak Türkiye'mizin güçlü ve emin istikbaline yönelik atılacak adımlarda tüm varlığımızla destek olacağımızı bildirir, yüksek teknoloji sistemini barındıran, insan odaklı, empatik ve akıllı çözüm odakları sunan Togg'un ülkemize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığında kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin yanı sıra emeği geçen herkese şükran ve saygılarımızı sunuyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-11-07 10:38:27

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