Esenler Erokspor, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u saf dışı bıraktı



Erzurumspor FK Esenler Erokspor: 3 5ERZURUM,(DHA)STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Levent Gümüşdere, M.Kağan Bingül, Serdar İla

ERZURUMSPOR FK: Rıdvan Oğuzhan Fırat, Yakup Kırtay (Dk. 111 Yiğit Türkmen), Bergdich, Batuhan Artarslan (Dk. 78 Haluk), Sefa, Özgür, Rosheuvel (Dk. 62 Muhammed Özhan), Güney (Dk.79 Yakup Uzunel), Hüseyin (Dk.79 Alperen), Eyüp (Dk.90+1 Enes Yiğit)

ESENLER EROKSPOR: Bekir Sakıb, Volkan (Dk. 76 Enes Kayar), Fatih, Cenk, Hasan (Dk. 46 Mehmet Aygün), Zahit (Dk. 29 Muhammet Genç), Yavuz (Dk.76 Muharrem), Batuhan Yılmaz, Serhat, İdris

SARI KART: Haluk (Erzurumspor FK) Sakıb, Cenk Doğan, Batuhan Yılmaz (Esenler Erokspor)

KIRMIZI KART: Dk. 118 Sakıb (Esenler Erokspor)

GOLLER: Dk. 21 ve Dk. 55 Eyüp (Erzrumspor FK), Dk. 62 İdris, Dk. 83 Enes (Esenler Erokspor)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Erzurumspor FK sahasında TFF 2'nci Lig ekiplerinden Esenler Erok'a penaltı atışları sonrasında 5-3 mağlup oldu. Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle biten maçta Esenler Erokspor; Batuhan Yılmaz, Muhammet Genç ve Mehmet Aygün'ün penaltı atışları sonucu adını bir üst tura yazdırdı. Konuk ekipte Sakıb, 118'inci dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 21'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Eyüp'ün şutunda meşin yuvarlak kaleci Bekir'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

25'inci dakikada Hüseyin'in sert şutunda kaleci Bekir, topu kornere gönderdi.

İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

55'inci dakikada Erzurumspor farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan kornerde ceza sahası içinde Eyüp'ün kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

62'nci dakikada Esenler Erokspor farkı 1'e indirdi. Orta sahada rakibinden topu kapan İdris, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

83'üncü dakikada skora eşitlik geldi. Enes, takımına eşitliği sağlayan golü attı. 2-2

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma devreleri 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi.

Erzurumspor'da; Muhammed Özhan penaltı atışını gole çevirirken; Sefa, Haluk ve Yakup Uzunel penaltı atışlarından yararlanamadı. Esenler Erokspor'da ise Batuhan Yılmaz, Muhammet Genç ve Mehmet Aygün kullandıkları penaltıları golle sonuçlandırdı. Konuk ekipte, Cenk penaltı atışından yararlanamadı. Esenler Erokspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmayı başardı.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-11-08 17:23:17



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