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Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, anıldı

DHA

Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz, anıldı


ERZURUM,(DHA)VAN'da, 11 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz (52), Erzurum'da mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde DHA Diyarbakır Muhabiri Cem Emir (26) ile Bayram Oteli'nin enkazında kalarak yaşamını yitiren DHA Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz için Asri Mezarlık'ta anma töreni düzenlendi. Törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, protokol ve meslektaşları katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından protokol ve gazeteciler Yılmaz'ın mezarına çiçek bıraktı.
Törenden sonra bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 11 yıl önce Van'da meydana gelen depremde Erzurumlu, deneyimli gazeteci Sebahattin Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını söyledi. Sekmen, şunları kaydetti:
"Sebahattin Bey kardeşimiz de muhabir olması dolayısı ile o gün Van'da bulunuyor. O gece Bayram Otel'de kalıyordu vazifesi gereği, o depremde kardeşimiz şehit oldu. Erzurum büyük bir değerini kaybetti. Basın alanında basın emekçisi olarak bilinen Sebahattin Yılmaz kardeşimiz hakikaten kendi konusunda uzman bir kardeşimizdi. Vefatının 11'inci yılında kabri başında dua ettik. Kendisini saygıyla andık. Çünkü mesleğine bağlı, öz güveni olan ve tarafsız bir muhabir olarak bilinen Sebahattin Yılmaz kardeşimizi biz basın şehidi olarak görüyoruz. Geride kalanlarına sağlık ve hayırlı ömürler diliyoruz. Bu arada çalıştığı basın kurumuna da böyle bir mensubunu kaybetmesinden dolayı tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bugün Sebahattin Yılmaz kardeşimizi de unutmadık. Onu da hayırla yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Arkadaşlarına da tekrar başsağlığı diliyoruz. Hakikaten son yıllarda yaşadığımız büyük depremlerden biriydi. Van neredeyse yerle bir oldu. Bu arada Cumhurbaşkanımız ve ekibi de Van'ı yeniden ihya etti. O depremde hayatını kaybeden bütün vatan evlatlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar başımız sağ olsun."
CEM EMİR YARIN ANILACAK
Depremde Sebahattin Yılmaz'la birlikte hayatını kaybeden DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir de yarın memleketi Tunceli'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyünde mezarı başında anılacak. Saat 11.00'deki anmaya ailesi, bölgeden meslektaşları ve bazı siyasi partilerin temsilcileri katılacak.  (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-11-09 13:03:01

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