Aziziye müdafaasının 145'inci yılı törenle kutlandı



Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)OSMANLIRus Savaşı'nda başta Nene Hatun olmak üzere Erzurumluların kahramanlık destanı yazdığı Aziziye müdafaasının 145'inci yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Rus tehdidini önlemek için 1872'de Sultan Abdülaziz tarafından Fosfor Mustafa Paşa yönetiminde Erzurum-Kars kara yolunu kontrol altında tutmak amacıyla Top Dağı'na yaptırılan, 3 tarafı toprağa gömülü Aziziye Tabyası'nda halkın yazdığı kahramanlık destanının 145'inci yılı için tören düzenlendi. Erzurum halkının, '93 Harbi' olarak bilinen 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'nda 'Aziziye Tabyası düştü' haberi üzerine taş, sopa ve baltalarla yazdığı destanın 145'inci yıl törenlerine Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başı Mehmet Sekmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Nene Hatun'un torunu Gülsüm Çaparoğlu, kaymakamlar, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Aziziye Tabyası'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 145 yıl önce Erzurumluların Ruslara karşı verdiği destansı savunma anlatıldı, Sultan Abdülhamid'in gönderdiği mesajlar okundu. Aziziye destanının kadın kahramanlarından Nene Hatun'un temsilen canlandırıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Mehter takımının konserinin ardından Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Gülsüm Çaparoğlu ile Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip çiçek bıraktı; katılımcılar da dua etti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında, emperyalist güçlerin saldırıları karşısında ordunun, Kars'tan Erzurum'a kadar geri çekildiğini hatırlatan Vali Memiş, "Emperyalist güçlerin Aziziye Tabyası'na saldırması sonucu sivil vatandaşlardan oluşan grup o dönemin müezzinlerinin selasıyla beraber bütün büyük bir bilinçle Mehmetçiğin yanına tabyalara koşuyor. Nene Hatun, beşiğindeki bebeğini bırakıyor, 'Benim evladım, annesiz büyür ama vatansız büyüyemez' der. Bu laf çok önemli. Anadolu insanının ne kadar bilinçli, vatanperver olduğunun açık delili niteliğindedir. Kazmasını, küreğini, baltasını varsa silahını alan tabyalara koşuyor. O gün 500 sivil şehidimiz var. O mücadeleyle beraber emperyalist güçler geri püskürtülüyor. Bu çok önemli, bizim açımızdan bir zafer oluyor. Bu direnişler çok önemli. Biz bunu Kurtuluş Savaşı'nda gördük. Biz bunu en son 15 Temmuz'da gördük. Hain darbe teşebbüssüne karşı bu millet, Sayın Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde hem ona hem de cumhuriyet değerlerine ve anayasal ilkelere sahip çıktı" diye konuştu.

Başkan Sekmen de halkla birlikte büyük kahramanlık örneği gösterildiğini kaydetti.

Babaannesi Nene Hatun'u, büyüklerinden dinlediğini belirten Çaparoğlu ise çok gururlu olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-11-09 13:40:04



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