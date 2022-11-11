Fotoğrafçı, üzerine doğru gelen dağ keçisinden son anda kurtuldu



ERZURUM, (DHA)ERZURUM Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nde tedavisi ve rehabilitasyonları tamamlanan 2 dağ keçisi ile 2 kızıl şahin ve 1 saz delicesi, yaşam alanlarına bırakıldı. Valilikte görevli fotoğrafçı, kafesten çıkarılınca üzerine doğru gelen dağ keçisinden son anda kurtuldu.

Vatandaşlar tarafından yaralı bulunup Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilen 2 dağ keçisi, 2 kızıl şahin ve 1 saz delicesi tedavi altına alındı. Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi´nde yaklaşık 1,5 yıl tedavi gören dağ keçileri ile 7 aydır bakım altında tutulan kızıl şahinler ve saz delicesi, sağlıklarına kavuşmalarının ardından Erzurum'da doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Vali Okay Memiş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Okan Gün, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ile kurum çalışanları kafesler içinde getirilen hayvanları doğaya bıraktı. Bu sırada dağ keçilerinden biri, kafesten çıkarılıp özgürlüğe koşarken, fotoğrafını çeken görevlinin üstüne doğru koştu. Fotoğrafçı, ani bir refleksle kenara çekilip, dağ keçisinden kurtuldu.

Bir kızıl şahini özgürlüğüne bırakan Vali Okay Memiş, "İnsanoğlu bu çevrede hayvanlar, bitkilerle bir bütünüz. Sadece kendimizi düşünerek değil, diğer canlıları, yaban hayvanları, doğanın bütün unsurlarını gözeterek dünyada yaşamamız gerekiyor. Hem sanayileşeceğiz hem gelişeceğiz hem daha çok üreten ülke olacağız. Aynı zamanda çevreye duyarlı, saygılı, çevreyi koruyan, kollayan bir yapı içerisinde olmamız gerekiyor. Biz buna çok dikkat ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-11-11 10:35:48



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