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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurumspor FK - Adanaspor: 3-2

DHA

Erzurumspor FK - Adanaspor: 3-2


Turgay İPEK / ERZURUM,(DHA)STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Ogün Kamacı
ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Orhan Ovacıklı (Dk 85 Mutafa Akbaş), Batuhan, Mustafa Yumlu, Cengizhan, Estrela, Hasek (Dk. 73 Eyüp Oskan), Süleyman (Dk 60 Muhammed Furkan), Sıhala, Eren Tozlu, Olanare
ADANASPOR A.Ş.: HasanBenasser, Evren (Dk 90 Ferreira), Roche, Hakkı (Dk.79 Mehmet), Emre, Ferhat, Hakan (Dk. 79 Enes), Burak, Metehan (Dk. 69 Berkan), S.Tetteh.
GOLLER: 62 S.Tetteh, 90+2 Burak (Adanaspor), 65 Mustafa Yumlu, Dk 81 Orhan Ovacıklı. Dk. 90 Eren Tozlu (Erzurumspor FK) 
SARI KART: Olenara, Estrela, Batuhan,  Hasek(Erzurumspor FK) Hakan,Spor Toto 1. Lig'de mücadele veren Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 mağlup ederek 4 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
 25'inci dakikada konuk ekip Adanaspor'dan S.Tetteh soldan Akın'ın cezaalanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ son anda önledi.
35'inci dakikada ani gelişen bir Erzurumspor atağında Martin topu cezaalanı içinde Sıhala ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sıhala penaltı çizgisinden topu auta gönderdi.
Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla 0-0 sona erdi.
49'uncu dakikada Adanaspor'ın sağ taraftan gelişen atağında Ferhat meşin yuvarlağı cezaalanı içine ortaladı. Topa dokunamayan S.Tetteh takımını mutlak bir golden etti.
62'nci dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Gelişen ani atakta cezaalanı içinde topla buluşan S.Tetteh plase bir vuruş yaptı. Kaleci Göktuğ'dan dönen topu iyi takip eden S. Tetteh meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.
65'inci dakikada Erzurumspor FK., Mustafa Yumlu ile beraberliği sağladı. Eren Tozlu'nun ortasına bacakları ile dokunan Yumlu topu filelere gönderdi. 1-1.
81'inci dakikada cezaalanı içinde topla buluşan Orhan Ovacıklı topu ağlara gönderdi. 2-1.
90'ıncı dakikada orta sahadan atılan uzun topu alan Olenara topu Eren Tozlu'ya bıraktı. Tozlu Savunmanın arasından topu ağlara gönderdi. 3-1.
90+2'de Adanaspor'dan Burak direkten dönen topu ağalara gönderdi. 2-3. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-11-12 18:03:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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