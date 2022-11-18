Erzurum'da 'Girdap' operasyonunun 8 şüphelisi adliyede

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Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, tefecilik yaptıkları belirlenenlere yönelik 'Girdap' operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik düzenlenen 'Girdap' operasyonu düzenlendi. Erzurum'da da KOM polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1'i kadın 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 161 bin 720 TL, 10 bin 50 dolar, 4 altın, 29 fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ve suç unsuru içeren doküman ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-11-18 10:38:43



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