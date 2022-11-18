Ülkelerinde antrenman havuzları kalmayan Ukraynalı işitme engelli yüzücüler, Erzurum'da kampta



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)RUSYA'nın bombalı saldırıları sonucu ülkelerinde antrenman havuzları bile kalmayan Ukraynalı İşitme Engelli Milli Takımı, Arjantin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Erzurum'da kampa girdi. Halkın ve askerlerin Ukrayna'da, kendilerinin de havuzda savaş verdiklerini söyleyen Başantrenör Evgeny Sigalov, "Her şeye rağmen Arjantin'de madalyaları toplayacağız" dedi.

Deniz seviyesine 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 500 metresindeki bir otelde kampa giren Ukrayna İşitme Engelli Milli Takımı, dağda kondisyon çalışmaları ile enerji depolarken, 1900 metre yükseklikteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda da kulaç atıyor. Rusya'nın bombalı saldırıları sonucu ülkelerinde antrenman yapacak havuzları bile kalmayan Ukraynalı yüzücüler, ilk kez kamp için Erzurum'a geldi. Kampın 23 Kasım'da biteceğini söyleyen Başantrenör Evgeny Sigalov, "Ülkemiz savaşta olduğu için buraya geldik. Zaten orada yüzecek bir havuzumuz da kalmadı. Savaştan uzak 5'i kadın toplam 17 işitme engelli sporcumuzla Erzurum'da kampa girdik. Geçen mart ayında buradaki 11 sporcumuz Brezilya'da 10 altın, 10 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı. 2023 yılının ağustos ayında Arjantin'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Halkımız ve askerimiz Ukrayna'da biz de havuzda savaşıp madalyaları toplayacağız" diye konuştu.

'AKLIMIZ ORADA'

Sporcuları ile işaret dilini kullanıp, "Biz buradayız kalbimiz ve aklımız Ukrayna'da" diyen Milli Takım Teknik Direktörü Volodymyr Zinenko, "Ülkemizde 9 aya yakındır savaş var. Sporcularımızın savaş baskısından kurtulmaları ve moralleri için ne lazımsa yapıyoruz. İster istemez belirsizliğin stresini yaşıyorlar. Bu yıl Brezilya'da 10 altın, 10 gümüş ve 9 bronz madalya aldık. 2023'ün ağustos ayında Arjantin'de şampiyona var. Şu an Erzurum'da ona hazırlanıyoruz. Orada da çok madalya kazanacağımıza inanıyorum. Günde 4 saat yüzme ve kondisyon çalışması yapıyoruz. Tesisler ve kaldığımız otel çok güzel. Erzurum'a ilk kez geliyoruz ama çok beğendik" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUM'

Kampın en küçük sporcusu ve Zinenko'nun kızı Alisa Zinenko (8) ise aklında hep annesinin olduğunu söyledi. Zinenko, "Yüzmeyi çok seviyorum. 6 tane altın madalyam var. Ama ülkemizin savaşta olmasından dolayı çok üzülüyorum. Akşam odama çekildiğimde ülkemde neler oluyor internetten takip ediyorum. Babamla ben buradayız ama annem orada. Çok çabuk savaşın bitmesini istiyorum. Eski hayatımızı çok özledim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-11-18 10:57:02



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