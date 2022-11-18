Erzurum'da 'Girdap' operasyonunun 8 şüphelisi adliyede (2)



3 TUTUKLAMA

Erzurum'da, tefecilik yaptıkları belirlenenlere yönelik düzenlenen 'Girdap' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden Mehmet Emin B. savcılıktan serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerden Bayram A., Yasin S. ve Cüneyt A. tutuklandı, Pınar K., Mehmet A. ve Cüneyt A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aynı suçtan aranan bir kişinin de başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu ve ifadesinin daha sonra alınacağı öğrenildi. (DHA)Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-11-18 18:57:59



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