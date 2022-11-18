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Erzurum'da 'Girdap' operasyonunun 8 şüphelisi adliyede (2)

DHA

Erzurum'da 'Girdap' operasyonunun 8 şüphelisi adliyede (2)


3 TUTUKLAMA
Erzurum'da, tefecilik yaptıkları belirlenenlere yönelik düzenlenen 'Girdap' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden Mehmet Emin B. savcılıktan serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen diğer şüphelilerden Bayram A., Yasin S. ve Cüneyt A. tutuklandı, Pınar K., Mehmet A. ve Cüneyt A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aynı suçtan aranan bir kişinin de başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu ve ifadesinin daha sonra alınacağı öğrenildi. (DHA)Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-11-18 18:57:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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