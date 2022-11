Akçil'den hukuk fakültesi öğrencilerine tavsiyeler: Mümkünse gülümseyin

Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)DANIŞTAY 10'uncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki söyleşide 'adalet bilinci'ni anlattı. Son sınıf öğrencilerine hakimlik-savcılık sınavları başta olmak üzere mesleki tavsiyelerde bulunan Akçil, gülümseyen bir hukukçu olmanın değerine dikkat çekti, bol bol okuyup günlük gelişmeleri takip etmenin mesleki gelişime katkı sağlayacağını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'adalet bilinci' söyleşisine Danıştay 10'uncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Özcan, öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katıldığı söyleşide; Yılmaz Akçil, katılımcılara mesleki konularda tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerden gelen hakim-savcılık sınavıyla ilgili sorulara cevap veren Akçil, "Mülakat sorularını hemen 'biliyoruz' diye atlamayın. Bir düşünün. Mutlaka yanıltıcı, tuzak içeren sorular vardır orada. Onu anlayıp söylerseniz heyette bir karşılık bulur. Hem idari hem adli yargılarda konu ayırmayız. Mülakatta olabildikçe soruları anlayın, düşünün. Çünkü anlayacağınız her kelime not alınır. O 7 kişi meslekte belli kıdeme ulaşmış insanlardır" dedi.

'İYİ Kİ BU MESLEĞİ YAPIYORUM'

Öğrencilerden hakim-savcı olmalarını isteyen Akçil, "Hakim, savcı olmanızı isterim. Hukuk fakültesi mezunları içerisinde yapılacak işlerin başında bu geliyor. Ben yeniden doğmuş olsam, hayata yeniden gelmiş olsam, yeniden fırsat verilse 'ne iş yapmak istersin' diye 'idari yargı hakimliği' derim. Hiç pişman olmadım. Yani 32 yıldır idare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinde çalıştım. Danıştay'da çalışıyorum. Hep Allah'a şükrediyorum; 'iyi ki bu mesleği yapıyorum' diye. İtibarlı bir meslek. Nereye gitseniz herkes saygı gösterir, başköşeye sizi oturturlar. Yaşlı insanlar bile siz konuşmadan konuşmazlar" diye konuştu.

'HER AN ADALET'

Duruşmalarla ilgili de konuşan bulunan Akçil, şunları söyledi:

"Duruşmalara gelen taraflar, boynu büküktür, vereceğiniz karara bakarlar ve hep adalet isterler, tek istedikleri. Bu suç işleyen için de kıymetli, normal yaşayan için de kıymetli. Adalet her an, her zeminde gerekli bir duygu. Baba evlat arasında adil olmak durumunda. Evlat, başta anne babası olmak üzere kardeşler arasında adil olmak durumunda. Bireyden, aileden başlayan iş hayatıyla genişleyen tüm topluma yansıyan bir yöndür adalet. Her an adalet ve adil olmak."

'GÜLÜMSEYEN BİR HUKUKÇU'

Hukukçuların 'asık surat, hiç gülmeyen, kimseye selam vermeyen, kimseyi beğenmeyen' insanlar' olarak algılandığını kaydeden Akçil, "Mümkünse gülümseyin. Duruşma anında değil. Duruşmanın ciddiyeti olacaktır. Onun dışında gülümseyin. Personeliniz, çevreniz, iş için gelen kişiler sizi gülümseyen bir hukukçu olarak görsünler. Asık suratlı değil. Gülümseyin" tavsiyesinde bulundu.

'HABERLERİ TAKİP EDİN'

Çok okumanın mesleki gelişmelerine katkısı olacağını vurgulayan Akçil, öğrencilere şunları söyledi:

"Gençken çok okumaya çalışın. Ne kadar çok okursanız muhakeme yeteneğiniz, algılama gücünüz artar. Hukukçuların kalemi güçlü olmak zorunda. Edebi yönü güçlü olmak zorunda. Çok okuyanın kalemi güçlü olur. Gerekçeli bir kararı çok okuyan bir hakimin mi yoksa hiç okumayan bir hakimin mi yazdığını anlarsınız. Öğrencilik zamanlarını iyi kullanın, çok okuyun. 6'şarlı gruplar kurun. Kitaplar seçin, tartışın, tahlil edin. Bu, sizin ufkunuzu genişletir, meslekte çok başarılı olursunuz. Hangi işi yaparsanız yapın, hukukçunun çok okuyanı her zaman makbuldür. Günümüzde maalesef okuma alışkanlığı çok düştü. Bir de günceli takip edin. Güncel olayları izleyin. Ülkemiz ve dünyada yaşanan sorunlara vakıf olun. İyi hukukçu, haberleri analiz edebilen, geleceği görebilendir. Haberleri takip edin, günceli izleyin." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

