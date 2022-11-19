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Karaciğer naklini kaçıran Fatma Söylemez'in yüzü, 'İlk Evim'de güldü

DHA

Karaciğer naklini kaçıran Fatma Söylemez'in yüzü, 'İlk Evim'de güldü


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Erzurum'da inşa edilecek 2 bin 420 konut için kura çekimi başladı. 12 yıldır karaciğer hastası olan ve yaklaşık 3 ay önce, organ nakli şansını evde telefonu çekmediği için kaçıran Fatma Söylemez (43), bugün yapılan kurada, engelli kontenjanında adı çıkınca sevinç yaşadı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde Erzurum'da yapılacak 2 bin 420 konut için kura çekimi, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda başladı. İki gün sürecek kura çekiminde, bugün Erzurum merkezde bin 120, Hınıs ilçesinde 158, Oltu ilçesinde 200, İspir ilçesinde ise 77 konutun hak sahipleri belirlendi.
47 KONUT ŞEHİT AİLESİ VE GAZİLERE
Kura çekimi öncesi 'İlk Evim' projesine müracaat eden 47 şehit ailesi ve gazinin hak sahibi oldukları açıklandı. Salonda daha sonra Erzurum merkezde yapılacak konutlar için engelli, emekli, genç ve diğer kontenjanların kuraları çekildi.
'ÇOK MUTLU OLDUM'
Engelliler için yapılan kura çekimini ön sıralardan izleyen Fatma Söylemez, adı okununca büyük sevinç yaşadı. Telefonla yakınlarına bilgi veren Söylemez, Tortum ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde yaşadığını, karaciğer hastası olduğunu ifade etti. Söylemez, uygun organ bulunmasına rağmen iletişim sorunu nedeniyle bu şansı kaybettiğini anlatarak, "12 yıldır karaciğer hastasıyım, organ bekliyorum. Yaklaşık 3 ay önce benim için uygun organ bulunmuş, evimde telefon çekmiyor. Bana telefonla ulaşılamadığı için organı başka bir hastaya nakletmişler. Şimdi ikinci nakil için sıradayım. İnşallah o da olur, rahatsızlığımdan da kurtulurum. İlk defa ev sahibi olacağım. Allah herkese nasip etsin, çok mutlu oldum" diye konuştu.
'İLK DEFA EV SAHİBİ OLACAĞIM'
Emekli kontenjanından ev sahibi olan Hüseyin Polat (66) da adını görünce duygulandı. İsminin okunmasıyla sevincini yakınlarıyla paylaşan Harun Koç (71) ise "Emekliyim, şimdiye kadar evim yoktu. İlk defa ev sahibi olacağım için çok mutluyum. Allah razı olsun devletten. İsmim okununca çok mutlu oldum. Neredeyse uçtum. Bu yaştan sonra ev sahibi olma ne demek? Çok mutluyum" dedi.
Kazım Karabekir Spor Salonu'nda bugün yapılan kura çekiminde 30 bin 14 müracaatçı arasından 1555 konutun hak sahibi belirlendi. 20 Kasım Pazar günü ise Aşkale'de 164, Narman'da 120, Pasinler'de 94, Horasan'da 150, Olur'da 47, Çat'ta 120, Şenkaya'da ise 60 konutun hak sahibini belirleyecek kuralar çekilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-11-19 13:59:33

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