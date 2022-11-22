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Erzurum'da seyir halindeki belediye otobüsü, alev alev yandı

DHA

Erzurum'da seyir halindeki belediye otobüsü, alev alev yandı


Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, Aziziye ilçesinden şehir merkezine seyir halindeki belediye otobüsü, kalorifer tesisatından alev aldı. Yol kenarına çekilip, tahliye edilen otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 
Palandöken ilçesinde, saat 15.00 sıralarında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 25 LZ 841 plakalı otobüs ile yolcular Aziziye ilçesinden alındıktan sonra şehir merkezine doğru yola çıkıldı. Otobüsün üst kalorifer sisteminden, Palandöken'e giriş sırasında, dumanlar yükselmeye başladı. Bunu fark eden şoför Zeki Kalaycı, otobüsü yol kenarına çekerek kapıları açıp, yolcuları indirdi. Bu sırada dumanın sardığı otobüsün arka kısmını alevler sardı. Yangına ilk müdahaleyi ihbarla gelen polisler, söndürme tüpüyle yaptı. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Otobüste hasara neden olan yangın anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Otobüs yolcularından lise öğrencisi Yusuf Sait Bakır, "Aziziye ilçesinde Dadaşkent yolundan geliyorduk. Başta balata kokusu sandık ve dumanlar gelmeye başladı. 112 kavşağını dönünce dumanların artması üzerine sürücü bizi otobüsten indirdi sonra alevler çıktı. İtfaiye, gelip yangını söndürdü" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT
2022-11-22 16:30:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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