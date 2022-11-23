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187 şehit öğretmenin adını yazdıkları bayrak direğini 1600 metre yüksekliğindeki dağa diktiler

DHA

187 şehit öğretmenin adını yazdıkları bayrak direğini 1600 metre yüksekliğindeki dağa diktiler


Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım'da şehit öğretmenleri unutmadı. Öğretmenler, teröristler tarafından şehit edilen 187 öğretmenin adının olduğu bayrak direğini 1600 rakımlı Sitare Dağı'na dikti. Şehit öğretmenler için saygı duruşunda bulunan öğretmenler, İstiklal Marşı okuyup, dua etti.
Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla dikkat çeken bir proje hazırladı. Proje kapsamında terörist kurşunları ile şehit olan 187 öğretmen belirlendi. Şehit öğretmenlerin isim-soyadları sticker olarak çıkarılıp, 8 metre uzunluğundaki bayrak direğine yapıştırıldı. Öğretmenler, streç filmle korunan direği, 1600 rakımlı Sitare Dağı'na dikmek için yola çıktı. 2 saat süren zorlu tırmanışın ardından öğretmenler, zirveye ulaştı. Direği dikip, şehit öğretmenler için saygı duruşunda bulunan öğretmenler, İstiklal Marşı okuyup dua etti.
'CANLARINI SEVE SEVE VERDİLER'
Öğretmenler Günü münasebetiyle farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Emre Öztaş, "Sitare Tepesi'ne, bütün şehit öğretmenler ile Oltu'ya emeği geçip, rahmetli olan öğretmenlerimizin isimlerinin olduğu bayrak direğini diktik. Bize yardımcı olan öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehit öğretmenler anısına yaptığımız çalışma, onların bizler için yaptıklarının 10'da 1'i bile değildir. Onlar; bu millet, devlet ve bayrak için canlarını seve seve, hiç eğilmeden, ezilmeden verdi. Bütün ömürleri boyunca öğretmenlik mesleğini gururla yaptılar. Şimdi biz de onların karşısında çok gururluyuz ve mutluyuz" dedi.
Arapça öğretmeni Canan Karahan da "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmenlerimizi anmak için Sitare Dağı'na çıktık. Zorlu yollardan geçtik, tepeleri aştık. Fakat yine de şehit öğretmenlerimiz için yaptığımız fedakarlık bile sayılmaz. Ankara'dan gelip, Oltu'da görev yapmış bir öğretmen olarak mezun olurken ülkeme vermiş olduğum sözü tutmuş oluyorum. Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görevimi yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN
2022-11-23 10:39:17

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